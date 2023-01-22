Редкое природное явление увидели жители Ростовской области 22 января

В воскресенье, 22 января, жители Азова смогли стать свидетелями редкого природного явления — гало. Оно представляет собой оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо или столб. Для появления гало важно сочетание морозной погоды с сильной влажностью — это позволяет образоваться в воздухе маленьким кристаллам, которые и создают необычное мерцание.