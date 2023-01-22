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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Редкое природное явление увидели жители Ростовской области 22 января

Сегодня, 15:52
Фото: Социальные сети
Жители Азова Ростовской области смогли увидеть на небе необычное природное явление — гало, об этом они сообщили в социальных сетях.

В воскрсенье, 22 января, жители Азова смогли стать свидетелями редкого природного явления — гало. Оно представляет собой оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо или столб. Для появления гало важно сочетание морозной погоды с сильной влажностью — это позволяет образоваться в воздухе маленьким кристаллам, которые и создают необычное мерцание.

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В соцсетях ростовчане пишут: «Красота! Ничего другого и не скажешь!», «В Азове еще закаты и рассветы необыкновенные, а гало так вообще невероятно».

Напомним, сегодня в Ростовской области, помимо мороза и влажности, зафиксирован сильный ветер. Из-за повышенного давления небо в регионе малооблачно.

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