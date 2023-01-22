Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
Росстат привел статистику по смертности и рождаемости в разных регионах России в январе-ноябре 2022 года. Выяснилось, что в Ростовской области наблюдается значительное уменьшение числа новорожденных. В 2022 году в регионе на свет появились 30 111 младенцев, это на 2 682 меньше, чем в 2021 году.
Что касается смертности, в Ростовской области наметилась тенденция на ее снижение. Если в 2021 году зафиксировано 71 244 умерших, то в 2022 году их число уменьшилось до 55 703 человек.
Однако число умерших в Ростовской области все равно значительно превышает количество новорожденных. Разница составляет практически 50%. В регионе продолжается ежегодная тенденция на естественную убыль населения.
Ранее эксперт Евгений Михайлов пояснил, как зарплата медиков влияет на вымирание Ростовской области. Дело во взаимосвязи демографических проблем с уровнем доступности медицинских услуг.