Росстат привел статистику по смертности и рождаемости в разных регионах России в январе-ноябре 2022 года. Выяснилось, что в Ростовской области наблюдается значительное уменьшение числа новорожденных. В 2022 году в регионе на свет появились 30 111 младенцев, это на 2 682 меньше, чем в 2021 году.