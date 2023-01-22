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Posted Сегодня, 20:59

Published Сегодня, 20:59

Modified Сегодня, 20:59

Updated Сегодня, 20:59

Росстат зафиксировал стремительную убыль населения в Ростовской области в 2022 году

Сегодня, 20:59
Фото: pxhere.com
Росстат зафиксировал стремительную убыль населения в Ростовской области в 2022 году
Естественная убыль населения в Ростовской области, по итогам 11 месяцев 2022 года, составила 25 592 человека, следует из данных Росстата.

Росстат привел статистику по смертности и рождаемости в разных регионах России в январе-ноябре 2022 года. Выяснилось, что в Ростовской области наблюдается значительное уменьшение числа новорожденных. В 2022 году в регионе на свет появились 30 111 младенцев, это на 2 682 меньше, чем в 2021 году.

Что касается смертности, в Ростовской области наметилась тенденция на ее снижение. Если в 2021 году зафиксировано 71 244 умерших, то в 2022 году их число уменьшилось до 55 703 человек.

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Однако число умерших в Ростовской области все равно значительно превышает количество новорожденных. Разница составляет практически 50%. В регионе продолжается ежегодная тенденция на естественную убыль населения.

Ранее эксперт Евгений Михайлов пояснил, как зарплата медиков влияет на вымирание Ростовской области. Дело во взаимосвязи демографических проблем с уровнем доступности медицинских услуг.

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#Алина Заярная#Общество#Ростовская область#Статистика#Смертность#Смертность от ковида#Рождаемость#Последние новости Ростова на сегодня
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