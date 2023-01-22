Уроженка Ростова-на-Дону, ростовчанка Ирина Аллегрова приняла решение покинуть мир российского шоу-бизнеса и отказаться от выступлений. Она считает, что современная эстрада все больше скатывается в разврат и вульгарность. Подстраиваться под новые «правила игры» именитая ростовчанка не пожелала.