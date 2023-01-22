Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Уроженка Ростова-на-Дону, ростовчанка Ирина Аллегрова приняла решение покинуть мир российского шоу-бизнеса и отказаться от выступлений. Она считает, что современная эстрада все больше скатывается в разврат и вульгарность. Подстраиваться под новые «правила игры» именитая ростовчанка не пожелала.
Изданию «7Дней» Аллегрова объяснила свой уход со сцены цитатой ныне покойного певца Александра Градского: «Я ушла из большого секса». Она назвала происходящее сейчас в шоу-бизнесе «Содомом и Гоморрой».
Ранее ростовчанка Ирина Аллегрова рухнула на колени в Кремле.