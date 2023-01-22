rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Ростовчанка Ирина Аллегрова ушла с эстрады, назвав ее «Содомом и Гоморрой»

Сегодня, 11:40
Фото: wikipedia.org
Ирина Аллегрова
Ростовчанка Ирина Аллегрова приняла решение уйти со сцены, сообщают СМИ.

Уроженка Ростова-на-Дону, ростовчанка Ирина Аллегрова приняла решение покинуть мир российского шоу-бизнеса и отказаться от выступлений. Она считает, что современная эстрада все больше скатывается в разврат и вульгарность. Подстраиваться под новые «правила игры» именитая ростовчанка не пожелала.

Президент Украины Зеленский ввел санкции против ростовчан Басты и Аллегровой с января
Узнать подробнее

Изданию «7Дней» Аллегрова объяснила свой уход со сцены цитатой ныне покойного певца Александра Градского: «Я ушла из большого секса». Она назвала происходящее сейчас в шоу-бизнесе «Содомом и Гоморрой».

Ранее ростовчанка Ирина Аллегрова рухнула на колени в Кремле.

Читайте также:
Эксперт объяснил, чем обернутся для ростовчан Басты и Аллегровой санкции ЗеленскогоВ странах G7 могут ввести санкции против ростовских артистов Ирины Аллегровой и БастыПевец Басков сделал заявление о свадьбе с ростовчанкой Аллегровой
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Шоу-бизнес#Новости шоу-бизнеса
Подпишитесь
Для мобилизованных из Ростовской области разработают новые меры поддержки
Сегодня, 05:41
Ростовский депутат Госдумы Бородай предложил отдать дом Аллы Пугачевой под санаторий
Вчера, 18:33
В Ростовской области 22 января состоятся похороны бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова
Вчера, 16:36
В Ростове ребенка едва не убило кирпичом у дома, который отремонтируют через 20 лет
Вчера, 14:43
Компания из Нальчика выиграла тендер на уборку «Ростов-Арены» за 70,3 млн рублей
Вчера, 13:41
Власти Ростова опровергли слухи об изъятии земли под домом Гудермана под снос здания
Вчера, 11:49