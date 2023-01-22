Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности населения страны в 2022 году. Согласно новым данным, в Ростовской области сохраняется тенденция снижения рождаемости. Если в 2021 году в регионе появилось на свет 32 793 младенца, то в 2022 году число новорожденных составляет лишь 30 111 человек. Таким образом, показатель снижения рождаемости составит почти 9%.
Вместе с тем в Ростовской области зафиксировано падение смертности населения. Так, в 2021 году число умерших в регионе составило 71 244 человека. В 2022 году показатель снизился до 55 703 человек.
Однако число новорожденных все равно не превышает в регионе число умерших. Именно поэтому в регионе до сих пор фиксируется естественная убыль населения.
Ранее эксперт пояснил, как зарплата медиков влияет на вымирание Ростовской области.