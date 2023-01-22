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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Смертность населения Ростовской области упала после пандемии коронавируса на 21,8%

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
За 11 месяцев 2022 года в Ростовской области на 9% снизилась рождаемость и на 21,8% упала смертность населения, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности населения страны в 2022 году. Согласно новым данным, в Ростовской области сохраняется тенденция снижения рождаемости. Если в 2021 году в регионе появилось на свет 32 793 младенца, то в 2022 году число новорожденных составляет лишь 30 111 человек. Таким образом, показатель снижения рождаемости составит почти 9%.

Вместе с тем в Ростовской области зафиксировано падение смертности населения. Так, в 2021 году число умерших в регионе составило 71 244 человека. В 2022 году показатель снизился до 55 703 человек.

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Однако число новорожденных все равно не превышает в регионе число умерших. Именно поэтому в регионе до сих пор фиксируется естественная убыль населения.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Статистика
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