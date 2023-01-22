Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности населения страны в 2022 году. Согласно новым данным, в Ростовской области сохраняется тенденция снижения рождаемости. Если в 2021 году в регионе появилось на свет 32 793 младенца, то в 2022 году число новорожденных составляет лишь 30 111 человек. Таким образом, показатель снижения рождаемости составит почти 9%.