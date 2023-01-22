Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Бывший офицер космических войск РФ Юрий Растокин рассказал «ДOH 24» об активизации разведывательной деятельности НАТО. Он считает, что североатлантический альянс с помощью спутников следит за военными аэродромами в Ростовской области.
По словам эксперта, наибольший интерес для НАТО представляют аэродромы в Ростове, Таганроге, Морозовске и Миллерово. Дело в том, что там базируются наиболее мощные ударные и штурмовые авиагруппировки ВВС России.
Как полагают военные специалисты, НАТО передает данные, собранные со спутников, вооруженным силам Украины, чтобы те могли успешно наносить удары по военным объектам России.
Для борьбы с «незримым оком» Растокин считает необходимым соблюдение банальных требований безопасности и скрытности.
Ранее 30 бронеавтомобилей привезли в Ростов для передачи участникам СВО.