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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Спутники НАТО могут следить за военными аэродромами в Ростовской области

Сегодня, 18:09
Фото: 1MI
Спутники НАТО могут следить за военными аэродромами в Ростовской области

Эксперт Растокин рассказал, чем НАТО интересны военные аэродромы Ростовской области

Разведывательные спутники НАТО могут следить за военными аэродромами на территории Ростовской области, сообщил бывший офицер космических войск РФ Юрий Растокин.

Бывший офицер космических войск РФ Юрий Растокин рассказал «ДOH 24» об активизации разведывательной деятельности НАТО. Он считает, что североатлантический альянс с помощью спутников следит за военными аэродромами в Ростовской области.

По словам эксперта, наибольший интерес для НАТО представляют аэродромы в Ростове, Таганроге, Морозовске и Миллерово. Дело в том, что там базируются наиболее мощные ударные и штурмовые авиагруппировки ВВС России.

Как полагают военные специалисты, НАТО передает данные, собранные со спутников, вооруженным силам Украины, чтобы те могли успешно наносить удары по военным объектам России.

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Для борьбы с «незримым оком» Растокин считает необходимым соблюдение банальных требований безопасности и скрытности.

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