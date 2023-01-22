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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Украина нанесла удар «Точкой-У» по территории в 30 километрах от Ростовской области

Сегодня, 13:03
Фото: syria.mil.ru
Фото для иллюстрации
Вооруженные формирования ВСУ нанесли удар ракетой «Точка У» по городу Иловайск в Донецкой народной республике, который находится примерно в 30 километрах от административной границы с Ростовской областью.

По сообщению представительства ДНР в Совместной центре контроля и координации вопросов, который связанные военными преступлениями киевского режима, Украина нанесла удар ракетой Точка-У по жилым кварталам города Иловайска.

В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что российские ПВО оперативно и успешно сбили эту ракету. Обломки ее упали на улицу Комсомольскую в черте города. 

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Также власти ДНР отметили, что жертв и разрушений не было зафиксировано, хотя сведения о последствиях этого обстрела все еще продолжают поступать. 

Ранее Rostovgazeta писала, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пропускную способность КПП на административной границе республики и Ростовской области существенно увеличат. 

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