Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
По сообщению представительства ДНР в Совместной центре контроля и координации вопросов, который связанные военными преступлениями киевского режима, Украина нанесла удар ракетой Точка-У по жилым кварталам города Иловайска.
В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что российские ПВО оперативно и успешно сбили эту ракету. Обломки ее упали на улицу Комсомольскую в черте города.
Также власти ДНР отметили, что жертв и разрушений не было зафиксировано, хотя сведения о последствиях этого обстрела все еще продолжают поступать.
Ранее Rostovgazeta писала, что врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пропускную способность КПП на административной границе республики и Ростовской области существенно увеличат.