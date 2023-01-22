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Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

В ходе спецоперации погиб 30-летний доброволец из Ростовской области

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI

В СВО погиб 30-летний доброволец ЧВК «Вагнер» из Ростовской области Вадим Ермаков

В ходе специальной военной операции погиб житель Ростовской области Вадим Ермаков, пишет издание «Наше неделя-Пролетарск».

О погибшем известно, что ему было 30 лет. Принять участие в спецоперации он решил в составе ЧВК «Вагнер» в сентябре 2022 года. В декабре прошлого года он получил ранение несовместимое с жизнью.

Мужчина уроженец населенного пункта Опенки Пролетарского района. По специальности он повар-кондитер.

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Родственники, друзья и знакомые проводят его в последний путь 22 января. Прощание пройдет в поселке Опенки. Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется.

Ранее погибшего в ходе спецоперации полковника Андрея Елизарова посмертно наградили орденом Мужества.

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