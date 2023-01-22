Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
О погибшем известно, что ему было 30 лет. Принять участие в спецоперации он решил в составе ЧВК «Вагнер» в сентябре 2022 года. В декабре прошлого года он получил ранение несовместимое с жизнью.
Мужчина уроженец населенного пункта Опенки Пролетарского района. По специальности он повар-кондитер.
Родственники, друзья и знакомые проводят его в последний путь 22 января. Прощание пройдет в поселке Опенки. Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется.
Ранее погибшего в ходе спецоперации полковника Андрея Елизарова посмертно наградили орденом Мужества.