В понедельник, 23 января, в Ростовской области ожидается значительное усиление ветра до 18 метров в секунду. Также в регионе вероятен густой туман и гололед. Из-за этого водителей просят быть предельно внимательными за рулем, не превышать скорость движения и не совершать опасных маневров.