Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В понедельник, 23 января, в Ростовской области ожидается значительное усиление ветра до 18 метров в секунду. Также в регионе вероятен густой туман и гололед. Из-за этого водителей просят быть предельно внимательными за рулем, не превышать скорость движения и не совершать опасных маневров.
Температура воздуха днем составит около нуля градусов, а ночью — -6. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается.
Ветреная и туманная погода продержится в регионе до выходных, 28 и 29 января. В эти дни ожидается резкое падение температуры воздуха и осадки в виде мокрого снега.
Ранее синоптик Синенков рассказал, сколько в Ростове-на-Дону продержится теплая погода.