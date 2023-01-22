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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

В понедельник, 23 января, в Ростовской области ожидается штормовой ветер и туман

Сегодня, 17:32
Фото: 1MI

В Ростовской области ветер усилится до 65 километров в час 23 января

Новая рабочая неделя в Ростовской области начнется со шквалистого ветра и густого тумана, предупредили синоптики.
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Погода

В понедельник, 23 января, в Ростовской области ожидается значительное усиление ветра до 18 метров в секунду. Также в регионе вероятен густой туман и гололед. Из-за этого водителей просят быть предельно внимательными за рулем, не превышать скорость движения и не совершать опасных маневров.

Температура воздуха днем составит около нуля градусов, а ночью — -6. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается.

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Ветреная и туманная погода продержится в регионе до выходных, 28 и 29 января. В эти дни ожидается резкое падение температуры воздуха и осадки в виде мокрого снега.

Ранее синоптик Синенков рассказал, сколько в Ростове-на-Дону продержится теплая погода.

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