rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В смертельном ДТП в Ростовской области погиб 30-летний мужчина

Сегодня, 06:35
Фото: ГИБДД
На трассе Константиновск-Тацинская в Семикаракорском районе Ростовской области ночью 21 января погиб 30-летний мужчина, сообщили в УГИБДД по региону.
Сюжет
Дтп

Авария произошла с участием автомобилей ВАЗ-211440 и ВАЗ-21154 около 00.30 мск. Сообщается, что водитель первого автомобиля не справился с управлением. В результате его машина врезалась во второй автомобиль. При этом водитель ВАЗ-211440 получил травмы и скончался до приезда машины скорой помощи.

Аварию с 13 ранеными в Каменске-Шахтинском прокомментировали в ГИБДД
Узнать подробнее

Водитель второй машины был доставлен в ближайшую к месту аварии больницу. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростове произошла авария, в результате которой различные травмы получили пять человек.

Читайте также:
Жительницу Новочеркасска арестовали за смертельное ДТП со сбитыми пешеходами
#Происшествия#Общество#Дтп#Ростовская область#Происшествие#Транспорт
Подпишитесь
Для мобилизованных из Ростовской области разработают новые меры поддержки
Сегодня, 05:41
Ростовский депутат Госдумы Бородай предложил отдать дом Аллы Пугачевой под санаторий
Вчера, 18:33
В Ростовской области 22 января состоятся похороны бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова
Вчера, 16:36
В Ростове ребенка едва не убило кирпичом у дома, который отремонтируют через 20 лет
Вчера, 14:43
Компания из Нальчика выиграла тендер на уборку «Ростов-Арены» за 70,3 млн рублей
Вчера, 13:41
Власти Ростова опровергли слухи об изъятии земли под домом Гудермана под снос здания
Вчера, 11:49