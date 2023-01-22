Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Авария произошла с участием автомобилей ВАЗ-211440 и ВАЗ-21154 около 00.30 мск. Сообщается, что водитель первого автомобиля не справился с управлением. В результате его машина врезалась во второй автомобиль. При этом водитель ВАЗ-211440 получил травмы и скончался до приезда машины скорой помощи.
Водитель второй машины был доставлен в ближайшую к месту аварии больницу. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове произошла авария, в результате которой различные травмы получили пять человек.