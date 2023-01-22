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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Таганроге водитель авто сбил пешехода и бросил его на обочине 22 января

Сегодня, 16:43
Фото: 1MI
Автомобилист в Таганроге сбил мужчину, после чего уехал с места происшествия, рассказали местные СМИ.
Сюжет
Дтп

В ночь на 22 января в Таганроге произошло ДТП. На Транспортной улице водитель легковушки сбил пешехода. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, автомобилист предпочел скрыться.

Сбитый пешеход лежал на обочине, пока его не увидели проходящие мимо горожане. Они и вызвали скорую помощь, пишет «Ерш».

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Официальных подробностей о происшествии от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее 19-летний водитель Lada Priora погиб в Ростовской области, влетев в стену недостроя.

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#Дтп#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Таганрог#Происшествие#Дорога
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