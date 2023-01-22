Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В ночь на 22 января в Таганроге произошло ДТП. На Транспортной улице водитель легковушки сбил пешехода. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, автомобилист предпочел скрыться.
Сбитый пешеход лежал на обочине, пока его не увидели проходящие мимо горожане. Они и вызвали скорую помощь, пишет «Ерш».
Официальных подробностей о происшествии от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее 19-летний водитель Lada Priora погиб в Ростовской области, влетев в стену недостроя.