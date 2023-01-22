Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Берлим является начальником управления образования города. Как следует из описания к видео-обращению правозащитников, звание «Почетный житель города Батайска» ей было присвоено незаслуженно.
По сведениям организации, на территории Батайска были случаи массового заболевания детей в дошкольных учреждениях, а также выявлены факты нарушений санитарного законодательства. Причем в отношении Берлим прокуратурой вносилось три представления.
Также имели место и другие нарушения с точки зрения организации. В том числе в порядке присвоения Берлим звания «Почетный житель города Батайска».