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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Жители Батайска выступили против присвоения звания «Почетный гражданин» чиновнице

Сегодня, 07:33
Фото: YouTube-канал «Быть услышанным»
Правозащитная организация Батайска инициировала административный иск к местной городской думе с целью отмены решения о присвоении звания «Почетный житель города Батайска» Людмиле Берлим, сообщается на YouTube-канале организации.

Берлим является начальником управления образования города. Как следует из описания к видео-обращению правозащитников, звание «Почетный житель города Батайска» ей было присвоено незаслуженно.

По сведениям организации, на территории Батайска были случаи массового заболевания детей в дошкольных учреждениях, а также выявлены факты нарушений санитарного законодательства. Причем в отношении Берлим прокуратурой вносилось три представления.

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Также имели место и другие нарушения с точки зрения организации. В том числе в порядке присвоения Берлим звания «Почетный житель города Батайска».

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#Общество#Активизм#Батайск
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