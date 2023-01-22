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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Звезда «Моей прекрасной няни» рассказал, сколько ему платил ростовчанин Жигунов

Сегодня, 14:35
Фото: wikipedia.org
Экранный сын ростовчанина Сергея Жигунова в сериале «Моя прекрасная няня» зарабатывал сотни тысяч рублей, об этом он рассказал в интервью YouTube каналу «О жизни».

Актер Павел Сердюк, сыгравший подростка Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», рассказал о своих первых заработках. Напомним, в знаменитой комедии Сердюк играл сына бизнесмена Максима Шаталина, в исполнении уроженца Ростова, актера Сергея Жигунова.

Во времена съемок сериала молодому актеру приходилось содержать семью, поэтому он не стеснялся говорить о повышении гонорара. Благодаря баснословному доходу Сердюк в 16 лет смогу купить машину, дачу в Подмосковье и квартиру.

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Актер рассказал, что Сергей Жигунов с уважением относился к нему на съемочной площадке и регулярно повышал гонорар. Ростовчанин говорил своему экранному сыну, что подобные деньги платят именитым артистам.

Ростовский Сергей Жигунов заявил, что охладел к церемонии вручения премии «Оскар».

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