Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Актер Павел Сердюк, сыгравший подростка Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», рассказал о своих первых заработках. Напомним, в знаменитой комедии Сердюк играл сына бизнесмена Максима Шаталина, в исполнении уроженца Ростова, актера Сергея Жигунова.
Во времена съемок сериала молодому актеру приходилось содержать семью, поэтому он не стеснялся говорить о повышении гонорара. Благодаря баснословному доходу Сердюк в 16 лет смогу купить машину, дачу в Подмосковье и квартиру.
Актер рассказал, что Сергей Жигунов с уважением относился к нему на съемочной площадке и регулярно повышал гонорар. Ростовчанин говорил своему экранному сыну, что подобные деньги платят именитым артистам.
Ростовский Сергей Жигунов заявил, что охладел к церемонии вручения премии «Оскар».