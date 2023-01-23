Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым повысил минимальный размер оплаты труда. Нововведение вступило в силу с января 2023 года.
В данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Поэтому минимальная зарплата в стране выросла на 6%.
В России, в том числе Ростовской области, появилось универсальное пособие на детей и беременных. Оно объединяет сразу несколько видов выплат от государства и упрощает получение помощи.
Помощь предназначена для тех, у кого скромные доходы. Они должны быть меньше регионального прожиточного минимума.
Получать от государства можно 50, 75 или 100 процентов от этого показателя. Пособия объединили:
Уже можно подавать в МФЦ заявления на получение помощи.
С этого года произошло объединение Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования. В результате появилась новая структура под названием Фонд пенсионного и соцстрахования.
Реорганизация необходима для улучшения качества предоставления услуг и ускорения предоставления мер поддержки. Все положенные выплаты люди смогут получать в режиме одного окна.
С этого года решили поднять цены на крепкий алкоголь. С этого момента водка не может стоить меньше 281 рубля, ранее этот показатель составлял 261 рубль. Речь идет о полулитровой таре.
Кроме того, теперь нельзя купить бренди дешевле 304 рублей. Стоимость коньяка начинается от 419 рублей.
С этого года появился единый налоговый платеж, который касается физических и юрлиц. Все налоги и платежные обязательства теперь нужно оплачивать за один раз.
Для этого потребуется перевести определенную сумму на единый налоговый счет в ФНС. После этого налоговая самостоятельно распределит деньги.
С января 2023 года в стране проиндексировали пенсии, но касается это только неработающих пенсионеров. Выплаты увеличились на 4,8%.
Водителям, которые захотят внести изменения в конструкцию транспорта, придется заплатить одну тысячу рублей. Еще 1,5 тысячи рублей потребуется отдать, если нужен допуск автомобиля к перевозке опасных грузов.
Продление документа обойдется в тысячу рублей.
Дополнительные выплаты с этого года получат медицинские специалисты. Каждый месяц врачи первичного звена будут дополнительно получать 14,5 тысячи рублей в месяц, врачи скорой помощи — 11,5 тысячи. По 18,5 тысячи рублей предусмотрены для врачей центральных районных и районных больниц.
Владельцы жилых помещений теперь имеют возможность проще получать информацию о прописанных людях. Согласия последних на это больше не требуется.
Можно узнать фамилию, имя, дату и место рождения жильца, а также дату его регистрации по месту жительства или месту пребывания.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым установил прожиточный минимум на 2023 год. Теперь он составляет 14 375 рублей в месяц на душу населения.
Для трудоспособного населения он вырос до 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рублей, для детей — 13 944 рублей.
С января 2023 года вступил в силу указ президента, которым увеличилась штатная численность Вооруженных сил России. Теперь должно быть два миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона военнослужащих.
В этом году возобновили программу льготного автокредитования. На покупку машины стоимостью до двух миллионов рублей можно получить скидку в 20%.
В этой программе участвуют несколько российских производителей.
С марта этого года граждане, у которых есть непогашенные судимости, не смогут работать водителями автобусов или такси. Также это затронет тех, кого коснулось уголовное преследование за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.