В России с этого года вступили в силу сразу несколько законов, которые могут поменять жизнь граждан, в том числе в Ростовской области. Что для них изменится, в материале RostovGazeta.

Какой размер МРОТ в 2023 году Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым повысил минимальный размер оплаты труда. Нововведение вступило в силу с января 2023 года. В данный момент МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Поэтому минимальная зарплата в стране выросла на 6%. Универсальное пособие на детей В России, в том числе Ростовской области, появилось универсальное пособие на детей и беременных. Оно объединяет сразу несколько видов выплат от государства и упрощает получение помощи. Помощь предназначена для тех, у кого скромные доходы. Они должны быть меньше регионального прожиточного минимума. Получать от государства можно 50, 75 или 100 процентов от этого показателя. Пособия объединили: Выплаты женщинам, вставшим на учет по беременности до 12 недели; Денежные средства, предоставляемые при рождении ребенка; Выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Уже можно подавать в МФЦ заявления на получение помощи. Объединение ПФР и Фонда социального страхования С этого года произошло объединение Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования. В результате появилась новая структура под названием Фонд пенсионного и соцстрахования. Реорганизация необходима для улучшения качества предоставления услуг и ускорения предоставления мер поддержки. Все положенные выплаты люди смогут получать в режиме одного окна. Подорожание алкоголя С этого года решили поднять цены на крепкий алкоголь. С этого момента водка не может стоить меньше 281 рубля, ранее этот показатель составлял 261 рубль. Речь идет о полулитровой таре. С этого года решили поднять цены на крепкий алкоголь. Фото: 1MI Кроме того, теперь нельзя купить бренди дешевле 304 рублей. Стоимость коньяка начинается от 419 рублей. Что такое единый налоговый платеж С этого года появился единый налоговый платеж, который касается физических и юрлиц. Все налоги и платежные обязательства теперь нужно оплачивать за один раз. Для этого потребуется перевести определенную сумму на единый налоговый счет в ФНС. После этого налоговая самостоятельно распределит деньги. Увеличение пенсий в России С января 2023 года в стране проиндексировали пенсии, но касается это только неработающих пенсионеров. Выплаты увеличились на 4,8%. Новая пошлина для автолюбителей Водителям, которые захотят внести изменения в конструкцию транспорта, придется заплатить одну тысячу рублей. Еще 1,5 тысячи рублей потребуется отдать, если нужен допуск автомобиля к перевозке опасных грузов. Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону Узнать подробнее Продление документа обойдется в тысячу рублей. Выплаты врачам Дополнительные выплаты с этого года получат медицинские специалисты. Каждый месяц врачи первичного звена будут дополнительно получать 14,5 тысячи рублей в месяц, врачи скорой помощи — 11,5 тысячи. По 18,5 тысячи рублей предусмотрены для врачей центральных районных и районных больниц. Данные о прописанных людях Владельцы жилых помещений теперь имеют возможность проще получать информацию о прописанных людях. Согласия последних на это больше не требуется. Можно узнать фамилию, имя, дату и место рождения жильца, а также дату его регистрации по месту жительства или месту пребывания. Владельцы жилых помещений теперь имеют возможность проще получать информацию о прописанных людях. Фото: 1MI Как изменился прожиточный минимум в Ростовской области Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым установил прожиточный минимум на 2023 год. Теперь он составляет 14 375 рублей в месяц на душу населения. Для трудоспособного населения он вырос до 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рублей, для детей — 13 944 рублей. Увеличение численности ВС России С января 2023 года вступил в силу указ президента, которым увеличилась штатная численность Вооруженных сил России. Теперь должно быть два миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона военнослужащих. Программа льготного автокредитования В этом году возобновили программу льготного автокредитования. На покупку машины стоимостью до двух миллионов рублей можно получить скидку в 20%. Юрист рассказал о важных законах, с которыми столкнутся ростовчане в январе 2023 года Узнать подробнее В этой программе участвуют несколько российских производителей. Ограничения в сфере общественного транспорта С марта этого года граждане, у которых есть непогашенные судимости, не смогут работать водителями автобусов или такси. Также это затронет тех, кого коснулось уголовное преследование за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Читайте также: Федеральный закон мешает создать 80 тысяч могил на кладбище в Ростове-на-Дону Донской парламент принял закон об областном бюджете в декабре «Единая Россия» и Минтруд разработали новую редакцию закона о занятости