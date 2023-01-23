Только с территории одного Ленинского района вывези порядка 1000 елок и сосен на десяти КамАЗах. Власти поблагодари горожан за ответственное отношение к новогодним деревьям и рассказали, что части из них будет утилизирована, а другая пойдет на нужды питомцев Ростовского зоопарка.