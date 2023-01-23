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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Десять грузовиков с елками вывезли из Ростова после Нового года

Сегодня, 07:51
Фото: rostov-gorod.ru
Десять грузовиков с елками вывезли из Ростова после Нового года
Около тысячи новогодних деревьев на десяти КамАЗах вывезли из Ростова на утилизацию, сообщается на сайте мэрии.

Власти Ростова рассказали об итогах утилизации елок и сосен после Нового года. Горожане приносили отслужившие свой срок деревья на специализированные контейнерные площадки возле мусорных баков. В воскресенье, 22 января их собрали и привезли на площадку для переработки.

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Только с территории одного Ленинского района вывези порядка 1000 елок и сосен на десяти КамАЗах. Власти поблагодари горожан за ответственное отношение к новогодним деревьям и рассказали, что части из них будет утилизирована, а другая пойдет на нужды питомцев Ростовского зоопарка.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, куда деть елку после Нового года в Ростове.

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