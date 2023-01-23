Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Власти Ростова рассказали об итогах утилизации елок и сосен после Нового года. Горожане приносили отслужившие свой срок деревья на специализированные контейнерные площадки возле мусорных баков. В воскресенье, 22 января их собрали и привезли на площадку для переработки.
Только с территории одного Ленинского района вывези порядка 1000 елок и сосен на десяти КамАЗах. Власти поблагодари горожан за ответственное отношение к новогодним деревьям и рассказали, что части из них будет утилизирована, а другая пойдет на нужды питомцев Ростовского зоопарка.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, куда деть елку после Нового года в Ростове.