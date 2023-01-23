Потерпевший согласился и получил Mazda CX-5, а бизнесмен для сокрытия своего плана некоторое время перечислял взносы лизинговой компании. Позднее директор фирмы сообщил знакомому, что тот может оплатить всю сумму сразу, убедив, что это выгоднее, чем постепенно выплачивать деньги. Это позволило злоумышленнику получить два миллиона рублей, присвоить их и потратить в собственных целях.