Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Сотрудникам отдела № 4 УЭБиПК донского ГУ МВД России удалось задержать мужчину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Правоохранители установили, что 40-летний руководитель коммерческой компании предложил знакомому купить автомобиль в лизинг через его фирму под предлогом отсутствия переплаты, как это было бы в случае с кредитом. Он также предложил другу самостоятельно вносить деньги для погашения задолженности.
Потерпевший согласился и получил Mazda CX-5, а бизнесмен для сокрытия своего плана некоторое время перечислял взносы лизинговой компании. Позднее директор фирмы сообщил знакомому, что тот может оплатить всю сумму сразу, убедив, что это выгоднее, чем постепенно выплачивать деньги. Это позволило злоумышленнику получить два миллиона рублей, присвоить их и потратить в собственных целях.
Спустя несколько месяцев потерпевший получил уведомление о нарушении условий договора и неуплате кредита, из-за чего ему нужно вернуть автомобиль обратно.
Теперь в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве, в случае если его вину докажут, подозреваемый может провести в тюрьме до 10 лет.
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