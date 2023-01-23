Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Происшествие случилось в Красносулинском районе утром, 23 января. На затяжном повороте занесло автомобиль Chery.
Из-за этого машина оказался на встречной полосе, где столкнулась с «Нивой». Ей управлял 73-летний мужчина.
«Погибли 46-летняя пассажирка Chery и 67-летний пассажир из второй машины», — говорится в публикации.
В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области в аварии с машиной «Россетей» погиб человек, пятеро пострадали.