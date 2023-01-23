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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Два человека погибли в аварии в Ростовской области утром 23 января

Сегодня, 14:44
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Два человека погибли в аварии в Ростовской области утром 23 января
В Ростовской области произошла смертельная авария с двумя машинами, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в Красносулинском районе утром, 23 января. На затяжном повороте занесло автомобиль Chery.

Из-за этого машина оказался на встречной полосе, где столкнулась с «Нивой». Ей управлял 73-летний мужчина.

Два человека погибли в аварии в Ростовской области утром 23 января
Видео: УГИБДД по Ростовской области

«Погибли 46-летняя пассажирка Chery и 67-летний пассажир из второй машины», — говорится в публикации.

В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области в аварии с машиной «Россетей» погиб человек, пятеро пострадали. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие#Видео
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