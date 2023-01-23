«То есть если строительство водовода в Донбасс будет основано на системном подходе специалистов, я думаю, это приведет к общим позитивным изменениям. Но хотелось бы понимания — что было взято за базовую величину при решении, что воды в Дону достаточно? Ведь если рассчитать по времени полноводья, то влияние, возможно, покажется незначительным. А если по среднегодовому уровню, с учетом тенденции к общему падению воды, то не исключено, что это может принести ущерб», - комментирует эксперт.