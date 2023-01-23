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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Эколог Зайчиков рассказал, как водовод в Донбасс повлияет на Ростовскую область

Сегодня, 14:27
Фото: © Вячеслав Аргенберг / http://www.vаscoplanet.com/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Эксперт Зайчиков сообщил о влиянии водовода в Донбасс на экологию Ростовской области
Строительство водовода в Донбасс должно основываться на системном подходе к вопросам наполнения Дона. Ведь главная задача заключается в том, чтобы воды хватило всем, и она не уходила сильнее из реки, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что по информации Минобороны, специалисты приступили к строительству водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Появление нового объекта обеспечит жителей ДНР и ЛНР чистой питьевой водой.

Экологи подчеркивают важность и необходимость такого решения для поддержки наших территорий. Однако специалисты опасаются, все ли нюансы были взвешены.

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«Как эколог, я надеюсь, что на фоне реализации этого серьезного проекта, будет глубоко изучена и вся система наполнения Дона, а не просто перераспределены имеющиеся ресурсы. А вопросов для того, чтобы разобраться с этим, много», - отмечает Андрей Зайчиков.

Главная задача, по словам собеседника, заключается в том, чтобы всем хватало воды. И вода из Дона не уходила сильнее.

Главная задача, по словам собеседника, заключается в том, чтобы всем хватало воды.
Фото: unsplash.com

«То есть если строительство водовода в Донбасс будет основано на системном подходе специалистов, я думаю, это приведет к общим позитивным изменениям. Но хотелось бы понимания — что было взято за базовую величину при решении, что воды в Дону достаточно? Ведь если рассчитать по времени полноводья, то влияние, возможно, покажется незначительным. А если по среднегодовому уровню, с учетом тенденции к общему падению воды, то не исключено, что это может принести ущерб», - комментирует эксперт.

Редакция направила официальный запрос с этими вопросами в Минприроды региона. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что строительство водовода в Донбасс вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Ростовчане опасаются, что проблемы с обмелением Дона могут усугубиться. 

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