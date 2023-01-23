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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Губернатору Голубеву пожаловались на нехватку автобусов для детей в Новочеркасске

Сегодня, 16:08
Фото: 1mi
Житель Новочеркасска пожаловался на нехватку автобусов, чтобы перевозить воспитанников спортшколы, прозвучало на интерактивном приеме граждан губернатором Василием Голубевым.

К главе региона обратился Виктор Антоненко и рассказал о спортшколе на окраине города. В ней занимаются более 800 детей и около 400 участвуют в соревнованиях различного уровня.

В 2019 году для учреждения закупили один автобус. Но соревнования по различным видам спорта часто проводят в одну дату, но в разных городах.

Почти половине автобусов в Ростове не хватает водителей
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Поэтому родителям приходится уступать. Антоненко попросил закупить еще один автобус. 

На этот вопрос ответил участвующий в приеме глава Минспорта региона Самвел Аракелян. Он заявил, что деньги выделили и в этом году приобретут еще одну единицу транспорта. 

Ранее стало известно, что почти половине автобусов в Ростове не хватает водителей

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