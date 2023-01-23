Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
К главе региона обратился Виктор Антоненко и рассказал о спортшколе на окраине города. В ней занимаются более 800 детей и около 400 участвуют в соревнованиях различного уровня.
В 2019 году для учреждения закупили один автобус. Но соревнования по различным видам спорта часто проводят в одну дату, но в разных городах.
Поэтому родителям приходится уступать. Антоненко попросил закупить еще один автобус.
На этот вопрос ответил участвующий в приеме глава Минспорта региона Самвел Аракелян. Он заявил, что деньги выделили и в этом году приобретут еще одну единицу транспорта.
Ранее стало известно, что почти половине автобусов в Ростове не хватает водителей.