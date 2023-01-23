Как получить ипотеку, если нет первоначального взноса, рассказали эксперты МСК

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Новый финансовый продукт, анонсированный застройщиком МСК в партнерстве со Сбером, поможет купить квартиру в ипотеку тем, у кого нет первоначального взноса. О механике акции рассказал Сергей Тарашвили, директор департамента продаж Московской Строительной Компании.
— Программа «Ипотека за 1 рубль», запущенная нами еще в ноябре, показала высокую эффективность. Стандартная механика акции подразумевает следующую последовательность: оплата первоначального взноса (минимально это 15% от стоимости), первый платеж — 100 рублей, потом — по 1 рублю в месяц до окончания строительства. Далее — полноценные платежи согласно выбранной ипотечной программе. Таким образом, мы снижаем ипотечную нагрузку на период, пока дом еще не сдан в эксплуатацию, ключи новым собственником еще не получены.
Справка. С 1 января 2023 до 1 июля 2024 года льготная ипотека продлена государством, но обойдется дороже, чем в прошлом году — заемщики будут платить уже 8% годовых (в Сбере — от 7,3%).
Действие «семейной ипотеки» также пролонгировано, ставка по ней останется неизменной и составит 6% (в Сбере можно взять от 5,3%). Ранее данная программа была доступна лишь тем, у кого второй ребенок появился с 1 января 2018 года. Теперь же она стала доступна всем без исключения семьям, у кого есть двое несовершеннолетних детей.
— Есть большая аудитория платежеспособных людей, которые в данный момент не имеют первоначального взноса. Они могут его накопить, но для этого им потребуется какое-то время. Если они заинтересованы в покупке сейчас, программа «Ипотека за 1 рубль» может стать для них удобным инструментом. Можно взять потребительский кредит в размере первоначального взноса сроком, соответствующим периоду строительства и льготным «символичным» платежам размером всего в 1 рубль. Это позволит распределить финансовую нагрузку равномерно и производить выплаты постепенно.
В качестве примера возьмем однокомнатную квартиру в ЖК «Легенда Ростова» площадью 33,12 кв. м. Ее стандартная стоимость — 3 974 400 руб. Цена со скидкой января от застройщика — 3 808 800 руб. (– 165 600 руб.). Размер минимального первоначального взноса — 571 320 руб. Эту сумму можно взять потребительским кредитом. В Сбере сейчас действуют условия — от 4,5% на первый месяц (и тогда платеж составит 17 015 руб.), со второго месяца — от 12,5% годовых. Платеж в данном случае составит — 19 345 руб. — по ставке 13,5% сроком на 3 года (такая ставка применяется к займам менее одного миллиона рублей).
Пока идет строительство дома — платежи по специальной программе МСК и Сбера составят всего 1 рубль ежемесячно. После — согласно льготной ипотеке под 7,7% сроком на 27 лет — 23 766 руб./мес. Для сравнения стандартный ипотечный платеж под тот же процент, но на полный срок (30 лет) будет лишь незначительно отличаться — всего на несколько сотен — 23 082 руб./мес.
Программа «Ипотека за 1 рубль» распространяется на объекты Московской Строительной Компании, строительство которых финансирует Сбер. Это: ЖК «Легенда Ростова», ЖК «Акватория», ЖК «Сердце Ростова 2», ЖК «Рубин», ЖК «Кристалл-2», ЖК «Грин Парк».
Условия программы абсолютно прозрачны и не подразумевают скрытых процентов, комиссий или удорожаний. Более того, на стандартную стоимость квартиры распространяются скидки застройщика. В январе их максимальная сумма достигает 1,5 миллионов рублей. Все сделки проходят по системе эскроу-счетов, что гарантирует безопасность и прозрачность. Акция действует до конца января. Бесплатное бронирование по тел. 8 (863-30) 9-34-96 или WhatsApp.