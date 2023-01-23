Как получить ипотеку, если нет первоначального взноса, рассказали эксперты МСК

— Есть большая аудитория платежеспособных людей, которые в данный момент не имеют первоначального взноса. Они могут его накопить, но для этого им потребуется какое-то время. Если они заинтересованы в покупке сейчас, программа «Ипотека за 1 рубль» может стать для них удобным инструментом. Можно взять потребительский кредит в размере первоначального взноса сроком, соответствующим периоду строительства и льготным «символичным» платежам размером всего в 1 рубль. Это позволит распределить финансовую нагрузку равномерно и производить выплаты постепенно.