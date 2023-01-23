Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Согласно данным портала «Ъ-Юг», ООО «Техногрупп», зарегистрированная в хуторе Ленинаван, собирается вложить 500 миллионов рублей в создание индустриального парка в селе Крым в Ростовской области. Под парк выделят более 11 гектаров земли.
Инвестор сообщил, что в индустриальном парке планируют разместить производство по гуммированию валов и роликов резиной и другими полимерами, производство противопожарной техники, а также пудр и паст цветных металлов. На территории парка также могут появиться логистический центр и предприятия глубокой переработки стекла.
Инвестор заинтересован в развитии импортозамещения, а потому готов принять резидентов.
Ранее стало известно, от каких проектов Ростову-на-Дону пришлось отказаться в прошлом году.