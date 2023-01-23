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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Компания инвестирует 500 млн рублей в строительство индустриального парка в Чалтыре

Сегодня, 12:32
Фото: Matthew25187 at en.wikipedia/CC BY SA
Компания инвестирует 500 млн рублей в строительство индустриального парка в Чалтыре
Донское предприятие ООО «Техногрупп» собирается вложить полмиллиарда рублей в создание индустриального парка на территории Чалтыря.

Согласно данным портала «Ъ-Юг», ООО «Техногрупп», зарегистрированная в хуторе Ленинаван, собирается вложить 500 миллионов рублей в создание индустриального парка в селе Крым в Ростовской области. Под парк выделят более 11 гектаров земли. 

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Инвестор сообщил, что в индустриальном парке планируют разместить производство по гуммированию валов и роликов резиной и другими полимерами, производство противопожарной техники, а также пудр и паст цветных металлов. На территории парка также могут появиться логистический центр и предприятия глубокой переработки стекла.

Инвестор заинтересован в развитии импортозамещения, а потому готов принять резидентов. 

Ранее стало известно, от каких проектов Ростову-на-Дону пришлось отказаться в прошлом году.

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