Инвестор сообщил, что в индустриальном парке планируют разместить производство по гуммированию валов и роликов резиной и другими полимерами, производство противопожарной техники, а также пудр и паст цветных металлов. На территории парка также могут появиться логистический центр и предприятия глубокой переработки стекла.