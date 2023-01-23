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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

На Дону строят водовод в ЛДНР, а в колледжах не могут договориться о хиджабах

Сегодня, 15:09
Фото: DFAT/flickr.com//CC BY 2.0
На Дону строят водовод в ЛДНР, а в колледжах не могут выстроить диалог со студентами
В Ростовской области начали строительство водовода в ЛДНР, пока в донских школах травятся дети, и из медколледжей отчисляют студенток в хиджабах.

Живительная влага

В Минобороны сообщили, что рабочие начали строить водовод, который обеспечит чистой питьевой водой население ЛДНР. По предварительной информации, мощность сооружений должна составить около 300 тысяч кубометров воды в сутки.

В настоящий момент запланировано проложить две линии водопровода, каждая из них протяженностью 200 километров. Сообщается, что в работах задействовали 1,6 тысячи военнослужащих с 800 единицами спецтехники.

Строительные работы планируют завершить за несколько месяцев — весной 2023 года. Это сооружение станет восьмым водоводом, построенным МО РФ для обеспечения водой жителей Донбасса. 

Опасный обед

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что возбудили уголовное дело, причиной которого стало массовое отравление детей Тарасовского района.

Сообщается, что детям от семи до 15 лет стало плохо 19 января после того, как они пообедали в школьной столовой. 

В Роспотребнадзоре опровергли массовое отравление детей в школьной столовой в Азове
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После обеда у школьников проявились симптомы отравления, однако сейчас состояние детей оценивают как удовлетворительное. По факту массового отравления детей возбуждено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас в рамках дела специалисты изъяли пробы продуктов и еды, а также произвели смывы с поверхностей помещений, где оказывались услуги организации питания. 

Вера и медицина

в Новочеркасске из медицинского колледжа отчислили пять учащихся, которые носили хиджаб в стенах заведения.  
Фото: НАЮР/vk.com

Представители Национальной ассоциации юристов России рассказали, что в Новочеркасске из медицинского колледжа отчислили пять учащихся, которые носили хиджаб в стенах заведения.  

Девушки проходили образовательные программы второго и третьего курса и были уроженками Чечни и Дагестана. Сообщается, что девушки игнорировали требования руководства колледжа снять хиджабы, после чего были отчислены под предлогом негативного влияния на других студентов. 

Студентки не согласились с принятым решением  и обратились за помощью к юристам, которые заявили о нарушении прав девушек на получение образования. 

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