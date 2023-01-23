Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В ДНР, согласно указу президента, учреждено собственное управление Федеральной службы безопасности России. Начальником управления назначен генерал-майор Олег Боломожнов.
Правовой основой работы УФСБ в ДНР является Конституция России, федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», а также другие федеральные законы и нормативные правовые акты страны.
О начальнике управления в регионе известно, что ему 55 лет. В ФСБ он служит с 1991 года.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал увеличить пропускную способность КПП на границе с Ростовской областью.