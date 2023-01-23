rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

На границе с Ростовской областью заработало новое управление ФСБ

Сегодня, 08:41
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
На границе с Ростовской областью заработало новое управление ФСБ
Свое управление ФСБ России появилось в соседней с Ростовской областью Донецкой Народной Республике, сообщил Штаб обороны ДНР.

В ДНР, согласно указу президента, учреждено собственное управление Федеральной службы безопасности России. Начальником управления назначен генерал-майор Олег Боломожнов.

Правовой основой работы УФСБ в ДНР является Конституция России, федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», а также другие федеральные законы и нормативные правовые акты страны.

Глава ДНР Пушилин заявил о намерении сделать цены как в Ростовской области
Узнать подробнее

О начальнике управления в регионе известно, что ему 55 лет. В ФСБ он служит с 1991 года.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал увеличить пропускную способность КПП на границе с Ростовской областью.

Читайте также:
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте специальной военной операцииВС РФ уничтожили HIMARS у Краматорска, обстреливавшие ДНР у границ Ростовской областиГлава ФОМС Баланин заявил, что ДНР и ЛНР получат бесплатную медпомощь в рамках ОМС
#Виктория Прутковская#Общество#Политика#Новости
Подпишитесь
«До слез!»: ростовчан растрогало видео встречи бойца СВО с маленьким сыном на вокзале
Вчера, 18:23
Провалившийся в Ростове-на-Дону асфальт заделали елкой
Сегодня, 05:40
Один погиб и четверо пострадали в аварии с такси в Ростовской области
Сегодня, 05:24
Строительство водовода из Ростовской области в Донбасс завершится весной 2023 года
Сегодня, 05:10
Ростовчане увидели первые «пятирублевки», выпущенные в декабре в 2022 году
Сегодня, 04:50
В понедельник, 23 января, в Ростовской области ожидается штормовой ветер и туман
Вчера, 17:32