Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Ранее «Новые известия» заявили о жалобе главы «РАСКО» Андрея Евстигнеева якобы на захват стекольного завода во Владимирской области со стороны арендатора. Издание писало, что им, дескать, выступает генеральный директор «Экспо Гласс» Александр Смирнов.
Говорилось, что условия договора аренды собственники считали дискриминационными, а арендную плату «копеечной». Издание уточнило, что из-за этого договора в 2020 году возбудили уголовное дело.
Теперь в распоряжении RostovGazeta появился приговор Гусь-Хрустального городского суда, который оправдал Смирнова. Это решение вынесли 13 июля 2022 года.
Гособвинитель с этим приговором не согласился, но в апелляции решение не изменилось. В результате Смирнов получил право на реабилитацию.