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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Обвиненному в захвате стекольного завода главе «Экспо Гласс» огласили приговор

Сегодня, 11:26
Фото: ООО «Экспо Гласс»
Обвиненному в захвате стекольного завода главе «Экспо Гласс» огласили приговор
Суд огласил решение по делу в отношении главы компании «Экспо Гласс» Александра Смирнова, которого обвиняли в причинении имущественного ущерба, следует из появившихся в распоряжении редакции RostovGazeta документов.

Ранее «Новые известия» заявили о жалобе главы «РАСКО» Андрея Евстигнеева якобы на захват стекольного завода во Владимирской области со стороны арендатора. Издание писало, что им, дескать, выступает генеральный директор «Экспо Гласс» Александр Смирнов.

Говорилось, что условия договора аренды собственники считали дискриминационными, а арендную плату «копеечной». Издание уточнило, что из-за этого договора в 2020 году возбудили уголовное дело.

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Теперь в распоряжении RostovGazeta появился приговор Гусь-Хрустального городского суда, который оправдал Смирнова. Это решение вынесли 13 июля 2022 года.

Гособвинитель с этим приговором не согласился, но в апелляции решение не изменилось. В результате Смирнов получил право на реабилитацию. 

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