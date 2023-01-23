Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Происшествие случилось на дороге Ростов — Таганрог. Водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Hyundai Sonata.
«От полученный ранений скончался водитель Accent, ему было 50 лет. Травмы получил его девятилетний пассажир», — сказано в сообщении.
Кроме того, медицинская помощь потребовалась второму водителю и двум его пассажирам. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Таганроге водитель авто сбил пешехода и бросил его на обочине 22 января. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия.