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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Один погиб и четверо пострадали в аварии с такси в Ростовской области

Сегодня, 05:24
Фото: 1mi
В Ростовской области произошла смертельная авария с участием машины такси, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на дороге Ростов — Таганрог. Водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Hyundai Sonata.

«От полученный ранений скончался водитель Accent, ему было 50 лет. Травмы получил его девятилетний пассажир», — сказано в сообщении.

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Кроме того, медицинская помощь потребовалась второму водителю и двум его пассажирам. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. 

Ранее в Таганроге водитель авто сбил пешехода и бросил его на обочине 22 января. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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