Потанин: «Норникель» пересматривает инвестиционные приоритеты

Потанин подчеркнул, что программа роста в «Норникеле» сохраняется в качестве стратегии работы. В Норильском промышленном районе производство тепла находится на высоком уровне, однако для нужд компании требуется электричество в большем объеме. Ранее в «Норникеле» намеревались заменить турбины ТЭЦ на новые, которые производят больше электричества и меньше пара. Но на тот момент партнеры из ФРГ и Соединенных Штатов ответили отказом. Сейчас выход найден: «Норникель» с «Росатомом» находятся на стадии обсуждения проекта по возведению в Норильске мини-АЭС. Данные установки за горизонтом 2030 года должны обеспечить большую долю производства электрической энергии по отношению к тепловой.