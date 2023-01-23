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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Потанин: «Норникель» пересматривает инвестиционные приоритеты

Сегодня, 17:05
Фото: pxhere.com
По словам Владимира Потанина, главы «Норникеля», в связи с санкциями в компании отказались от запланированного ранее выхода на рынки стран Запада. Сейчас компания перестраивает свою деятельность с упором на внутренний рынок и дружественные юрисдикции.

В течение минувшего года результатом перестройки логистических цепочек, усложнения расчетов, замедления множества рабочих процессов стал значительный рост оборотного капитала «Норникеля». 

Глава предприятия отметил, что логистика компании все еще находится в процессе перестройки на дружественные государства, среди которых КНР и арабские страны — например Марокко и другие. Прямого воздействия на работу и выживаемость компании это не оказывает, но, конечно, сужаются ее возможности, в том числе финансовые, стало сложнее удерживать традиционные рынки, а освоение новых обходится недешево, пишет KP.ru.

В числе прочего Потанин отметил, что в перенастройке инвестиционной политики компании акцент также смещается на Россию и поиск новых возможностей в странах, которые готовы рассматривать сотрудничество с российскими компаниями. 

«Вся парадигма „Норникеля“, который был все-таки больше завязан на вовлеченность в международные цепочки создания продукта, технологии, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это дружественные страны и партнеров», — пояснил он.

Одно из основных условий успешного ведения предпринимательской деятельности — разработка, модернизация и внедрение собственных технологий. Уход западных компаний с российского рынка стал для компании катализатором развития собственных компетенций. 

Потанин подчеркнул, что программа роста в «Норникеле» сохраняется в качестве стратегии работы. В Норильском промышленном районе производство тепла находится на высоком уровне, однако для нужд компании требуется электричество в большем объеме. Ранее в «Норникеле» намеревались заменить турбины ТЭЦ на новые, которые производят больше электричества и меньше пара. Но на тот момент партнеры из ФРГ и Соединенных Штатов ответили отказом. Сейчас выход найден: «Норникель» с «Росатомом» находятся на стадии обсуждения проекта по возведению в Норильске мини-АЭС. Данные установки за горизонтом 2030 года должны обеспечить большую долю производства электрической энергии по отношению к тепловой.

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