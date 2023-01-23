Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Сегодняшние события выходят далеко за рамки конфликта России с соседним государством, это противостояние глобального масштаба, пишет INFOX.ru.
Решение России бороться за русских людей вне пределов своих тогдашних границ удивило Белый дом, и было расценено как покушение на непрекасаемую гегемонию США.
Но в то время, пока американские политики пытались отстоять придуманое ими же право нести всему миру «демократию», планета вдруг стала повсеместно проявлять самостоятельность.
Президент России своим недавним выступлением, кажется, сильно поколебал уверенность Белого дома, что скоро мир "одумается" и все вернется на круги своя.
«Сейчас в мире идет активное формирование многополярной системы, которая придет на замену однополярной», - заявил он.
В речи Путина многие расслышали неприкрытый призыв к другим государствам стремиться к равному партнерству и перестать уже подчиняться тому, кто самопревозгласил себя гегемоном.
В Белом доме борьбу между однополярным и многополярным миром назвали схваткой «демократии» и «автократии». Давно не понятно, что вмещает в себя понятие «демократия». Судя по всему, развязывание конфликтов, санкции, угрозы, перевороты и попытки остановить развитие других стран.
А мир, между тем, развивается и все решетильнее отвоевывает право на эту самую многополярность. И США уже ничего поделать с этим не может.