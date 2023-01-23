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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Провалившийся в Ростове-на-Дону асфальт заделали елкой

Сегодня, 05:40
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на улице Стабильной провалился асфальт, что представляет опасность для местных жителей, сообщили горожане в сервисе «Благоустройство города».

Провал появился на пешеходной зоне. Теперь здесь слышно, что внизу течет вода. Автор считает, что глубина в этом месте не менее пяти метров.

«Есть риск, что провал станет больше и в него попадут люди. Рядом много жилых домов и детских площадок», — написал ростовчанин.

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Он попросил власти принять меры и провести ремонтные работы. По его словам, проблема существует более недели.

Пока в появившуюся яму поставили елку, чтобы местные жители обходили ее стороной.

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