Провалившийся в Ростове-на-Дону асфальт заделали елкой

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Провал появился на пешеходной зоне. Теперь здесь слышно, что внизу течет вода. Автор считает, что глубина в этом месте не менее пяти метров.
«Есть риск, что провал станет больше и в него попадут люди. Рядом много жилых домов и детских площадок», — написал ростовчанин.
Он попросил власти принять меры и провести ремонтные работы. По его словам, проблема существует более недели.
Пока в появившуюся яму поставили елку, чтобы местные жители обходили ее стороной.
Читайте также материал RostovGazeta о том, сколько дорог отремонтируют в 2023 году в Ростовской области.