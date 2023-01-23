Россияне топят друг друга: 63% страховых происшествий с недвижимостью россиян в 2022

Самой распространенной причиной обращений по итогам года стали затопления – на данный риск приходится более 63% происшествий. На втором месте – пожары (15%), на третьем – стихийные бедствия (9%). Самый масштабный ущерб имуществу, как правило, становится результатом возгорания. Так, средний размер компенсации в связи с пожаром составляет более 576 тыс. рублей, в связи с природными катаклизмами – 79 тыс. рублей, затоплениями – 45тыс. рублей