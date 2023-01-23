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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Россияне топят друг друга: 63% страховых происшествий с недвижимостью россиян в 2022

Сегодня, 12:08
Фото: piwigo.1mediainvest.ru
По итогам 2022 года число страховых случаев с имуществом россиян – квартирами, дачами, домами, – сократилось примерно на 15%. При этом, средний размер компенсации, наоборот, увеличился на 14% до 134 тыс. рублей. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК.

Пик происшествий в уходящем/ушедшем году пришелся на июнь, август (более 10% страховых событий в ВСК), март (9,3%) и ноябрь (9%). Наименьшее число обращений россиян было зафиксировано в январе (6%), апрель и декабрь (по 7%).

В топ регионов по количеству страховых случаев с имуществом россиян вошли Москва и Московская область (21%), Санкт-Петербург (5%), Башкортостан (5%), Удмуртия (4%) и Приморский край (3%).

Самой распространенной причиной обращений по итогам года стали затопления – на данный риск приходится более 63% происшествий. На втором месте – пожары (15%), на третьем – стихийные бедствия (9%). Самый масштабный ущерб имуществу, как правило, становится результатом возгорания. Так, средний размер компенсации в связи с пожаром составляет более 576 тыс. рублей, в связи с природными катаклизмами – 79 тыс. рублей, затоплениями – 45тыс. рублей

Сразу несколько российских регионов, по данным аналитиков ВСК, вошли в перечень наиболее подверженных риску стихийных бедствий. К ним относится Удмуртия (11% обращений в регионе пришлось на данных риск), Московская область (12%) и Приморский край (11%).

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