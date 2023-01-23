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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Ростовчане увидели первые «пятирублевки», выпущенные в декабре в 2022 году

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI

В Ростове появились пятирублевые банкноты, поступившие в оборот в РФ накануне 2023-го

В Ростове-на-Дону появились в обороте обновленные пятирублевые купюры, сообщили местные жители.

Эти банкноты вернули в оборот в конце 2022 года. Местные жители получили их на сдачу в торговой точке в январе. 

Купюра выполнена, как и ранее, в зеленых тонах. На одной стороне сделали памятник «Тысячелетие России», на другой - стену Новгородского кремля.

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По информации Rostov.MK, одним из первых обладателем стал заведующий астрономической обсерваторией в ростовском парке имени Горького Николай Демин.

Напомним, что в 2001 году выпуск купюр прекратили и со временем банкноты стали редкими. Теперь снова наладили их выпуск. 

Ранее ростовчанин выставил на продажу уникальную сторублевую купюру за 2 млн рублей.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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