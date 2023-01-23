Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 06:39
Эти банкноты вернули в оборот в конце 2022 года. Местные жители получили их на сдачу в торговой точке в январе.
Купюра выполнена, как и ранее, в зеленых тонах. На одной стороне сделали памятник «Тысячелетие России», на другой - стену Новгородского кремля.
По информации Rostov.MK, одним из первых обладателем стал заведующий астрономической обсерваторией в ростовском парке имени Горького Николай Демин.
Напомним, что в 2001 году выпуск купюр прекратили и со временем банкноты стали редкими. Теперь снова наладили их выпуск.
Ранее ростовчанин выставил на продажу уникальную сторублевую купюру за 2 млн рублей.