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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Ростовчане волнуются за обмеление Дона из-за строительства водовода в Донбасс

Сегодня, 12:12
Фото: Zhanat Kulenov/CC BY SA/wikimedia.org
Ростовчане волнуются за обмеление Дона из-за строительства водовода в Донбасс
Специалисты начали строительство водовода из Ростовской области в Донбасс, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Минобороны сообщило, что строительные работы должны завершиться весной 2023 года. Мощность сооружения составит до 300 тысяч кубометров в сутки.

В результате жители Донбасса будут обеспечены чистой питьевой водой. Всего в строительстве участвуют 1,6 тысячи военнослужащих.

В соцсетях многие пользователи обрадовались строительству и тому, что у жителей новых территорий России не будет проблем с водой. Однако у ростовчан есть опасения по поводу воды в реке Дон.

Строительство водовода из Ростовской области в Донбасс завершится весной 2023 года
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Дело в том, что при сильном ветре он мелеет и жители Ростова испытывают проблемы с водой. Они опасаются, что ситуация усугубится.

«Дон и так с годами мелеет, может лучше из другой реки воду брать», — интересуются пользователи.

«Если сравнить регионы, то есть огромная разница. Сейчас Россия помогает поднять уровень новых регионов до других», — пишут подписчики.

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