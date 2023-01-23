Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Минобороны сообщило, что строительные работы должны завершиться весной 2023 года. Мощность сооружения составит до 300 тысяч кубометров в сутки.
В результате жители Донбасса будут обеспечены чистой питьевой водой. Всего в строительстве участвуют 1,6 тысячи военнослужащих.
В соцсетях многие пользователи обрадовались строительству и тому, что у жителей новых территорий России не будет проблем с водой. Однако у ростовчан есть опасения по поводу воды в реке Дон.
Дело в том, что при сильном ветре он мелеет и жители Ростова испытывают проблемы с водой. Они опасаются, что ситуация усугубится.
«Дон и так с годами мелеет, может лучше из другой реки воду брать», — интересуются пользователи.
«Если сравнить регионы, то есть огромная разница. Сейчас Россия помогает поднять уровень новых регионов до других», — пишут подписчики.