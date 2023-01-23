Между тем ранее замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявлял, что фабрика «Мишкино» вернется к своей работе. Чиновник заверил, что на предприятии даже провели пусконаладочные работы и набрали необходимый персонал. Пока не известно, претворятся ли эти планы в жизнь.