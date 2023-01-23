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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Ростовская кондитерская фабрика «Мишкино» расплатится с кредиторами своим имуществом

Сегодня, 07:09
Фото: vk.com/mishkino_conf
Ростовская кондитерская фабрика «Мишкино» расплатится с кредиторами своим имуществом
Кондитерскую компанию «Мишкино» из Ростовской области обязали за счет имущества погасить долги перед российскими и китайскими кредиторами, следует из данных реестра банкротов.

Кредиторы обанкротившейся кондитерской фабрики «Мишкино» из Аксайского района приняли решение, что компания погасит перед ними долги путем выставления на продажу своего имущества. Общая сумма долгов предприятия составляет 4,5 миллиарда рублей. Имущественные требования к фирме имеют 40 организаций и индивидуальных предприятий, в их числе и китайские поставщики.

Банкротом «Мишкино» было признало еще в 2021 году, тогда же было открыто конкурсное производство в отношении предприятия. Арбитражный суд Ростовской области уже назначил оценщика, который и установит стоимость разного вида имущества фабрики.

Замена кредиторов произошла в деле о банкротстве «Мишкино» в Ростовской области
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Между тем ранее замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров заявлял, что фабрика «Мишкино» вернется к своей работе. Чиновник заверил, что на предприятии даже провели пусконаладочные работы и набрали необходимый персонал. Пока не известно, претворятся ли эти планы в жизнь.

Напомним, само предприятие было основано еще девять лет назад. После банкротства фабрики весной 2021 года стоимость ее имущества оценивалась в 1,5 миллиарда рублей.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область
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