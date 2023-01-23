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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Ростовская область будет расширять партнерство с десятками стран СНГ, Африки и Азии

Сегодня, 13:54
Фото: donland.ru
Ростовская область будет расширять партнерство с десятками стран СНГ, Африки и Азии
Ростовская область планирует расширить сферу партнерства со странами СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, об этом сообщили в донском правительстве.

В пресс-службе рассказали, что в ТПП Ростовской области прошла встреча представителей донского правительства с консулами Армении, Абхазии, Белоруссии, Испании, Узбекистана, а также Сейшельских островов, во время которой обсуждалась возможность расширения партнерства с другими государствами.  

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области Николай Присяжнюк отметил, что, несмотря на вызовы прошлого года, региону удалось хорошо поработать в сфере поисков новых рынков сбыта и поставщиков. 

Также было расширено сотрудничество Ростовской области с Белоруссией, благодаря чему на Дону дали старт строительству ООО «Региональный центр МАЗ ЮГ».

В Ростовской области заложили строительство регионального центра МАЗ
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Глава отделения Посольства Республики Беларусь Денис Тимохин сообщил, что дружественная страна приложит усилия для того, чтобы продолжать и развивать сотрудничество с регионом. 

Тем временем замгубернатора Александр Скрябин объявил, что в будущем Ростовская область собирается расширять отношения со странами СНГ, в блоке которых находятся еще восемь государств, а также партнерами из Азии, Африки и Латинской Америки. 

Замгубернатора напомнил, что уже в этом году запланировано открыть «офисы присутствия» в Турции, Египте и Вьетнаме, что позволит увеличить объем экспорта и сократить расходы на логистику. 

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