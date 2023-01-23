Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В пресс-службе рассказали, что в ТПП Ростовской области прошла встреча представителей донского правительства с консулами Армении, Абхазии, Белоруссии, Испании, Узбекистана, а также Сейшельских островов, во время которой обсуждалась возможность расширения партнерства с другими государствами.
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области Николай Присяжнюк отметил, что, несмотря на вызовы прошлого года, региону удалось хорошо поработать в сфере поисков новых рынков сбыта и поставщиков.
Также было расширено сотрудничество Ростовской области с Белоруссией, благодаря чему на Дону дали старт строительству ООО «Региональный центр МАЗ ЮГ».
Глава отделения Посольства Республики Беларусь Денис Тимохин сообщил, что дружественная страна приложит усилия для того, чтобы продолжать и развивать сотрудничество с регионом.
Тем временем замгубернатора Александр Скрябин объявил, что в будущем Ростовская область собирается расширять отношения со странами СНГ, в блоке которых находятся еще восемь государств, а также партнерами из Азии, Африки и Латинской Америки.
Замгубернатора напомнил, что уже в этом году запланировано открыть «офисы присутствия» в Турции, Египте и Вьетнаме, что позволит увеличить объем экспорта и сократить расходы на логистику.