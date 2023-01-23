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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Ростовское отделение Сбербанка в минувшем году выдало жилищных кредитов на 50,6 млрд

Сегодня, 10:57
Фото: Сбер
Таким образом жилищные условия смогли улучшить 19 тысяч семей. При этом наибольший объем ипотечных кредитов оказался в четвертом квартале — 19 миллиардов рублей. Причинами являются общее восстановление рынка, запуск новых программ и реализация отложенного спроса.

Согласно статистики, за этот период Ростов оказался лидером в стране по темпу запуска жилья. Благодаря эскроу-счетам люди стали больше доверять строительным компаниям. В результате выросли продажи жилья на первичном рынке.

В регионе по объемам строительства лидерами стали Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Октябрьский район, Аксай. Цена за квадратный метр жилья увеличивалась неоднократно, однако продление льготной ипотеки повысило доступность его для покупателей.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что за это время открыли новые офисы для обслуживания граждан.

Руслан Салимов
Фото: Глеб Садов

«В минувшем году мы увеличили количество офисов до 65, в них можно оформить заявку и получить ипотеку. Нет необходимости посещать центр ипотечного кредитования».
Правительство России изменило условия «Семейной ипотеки», в январе в Сбере ее могут получить семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого ее выдавали семьям, в которых дети родились после 2018 года, либо есть ребенок-инвалид. Ставка по программе составляет 5,7%, а на строительство дома — 5,3%.

В рамках госпрограмм, первоначальный взнос составляет от 15%, а максимальный срок — 30 лет. Для жителей регионов увеличили максимальную сумму к выдаче — до шести миллионов рублей. Минимальные ставки по жилищным кредитам доступны при использовании сервиса электронной регистрации.

#Елена Янкевич
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