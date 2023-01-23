Ростовское отделение Сбербанка в минувшем году выдало жилищных кредитов на 50,6 млрд

«В минувшем году мы увеличили количество офисов до 65, в них можно оформить заявку и получить ипотеку. Нет необходимости посещать центр ипотечного кредитования».

Правительство России изменило условия «Семейной ипотеки», в январе в Сбере ее могут получить семьи с двумя и более детьми до 18 лет. До этого ее выдавали семьям, в которых дети родились после 2018 года, либо есть ребенок-инвалид. Ставка по программе составляет 5,7%, а на строительство дома — 5,3%.