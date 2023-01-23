Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Местный житель прогулялся по улице Амбулаторной и обнаружил трубу, которая идет со стороны банного комплекса. По его словам, из нее льются канализационные стоки и попадают в родник.
Ростовчанин пожаловался на мутный цвет жидкости и неприятный запах. Он добавил, так быть не должно.
«Типичные коммерсанты с низкой социальной ответственностью провели канализацию из своей бани прямо в общий водосток», — написал местный житель.
Пользователи в комментариях написали, что нарушителей нужно привлечь к ответственности.
Напомним, что микробное загрязнение выявили в родниках в Ростове-на-Дону в январе.