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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Слив помоев в родник «Гремучий» заметили ростовчане на улице Амбулаторной

Сегодня, 09:07
Фото: Группа ВК "Это Ростов!"
Слив помоев в родник «Гремучий» заметили ростовчане на улице Амбулаторной
В Ростове-на-Дону коммерсанты сливают помои в родник «Гремучий», сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель прогулялся по улице Амбулаторной и обнаружил трубу, которая идет со стороны банного комплекса. По его словам, из нее льются канализационные стоки и попадают в родник.

Ростовчанин пожаловался на мутный цвет жидкости и неприятный запах. Он добавил, так быть не должно.

Слив помоев в родник «Гремучий» заметили ростовчане на улице Амбулаторной
Видео: Группа ВК "Это Ростов!"
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«Типичные коммерсанты с низкой социальной ответственностью провели канализацию из своей бани прямо в общий водосток», — написал местный житель.

Пользователи в комментариях написали, что нарушителей нужно привлечь к ответственности.

Напомним, что микробное загрязнение выявили в родниках в Ростове-на-Дону в январе.

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