Строительство новой трассы из Ростова-на-Дону в Крым оценили в 400 млрд рублей

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, Сальдо «прикинул» примерную стоимость строительства, опираясь на опыт возведения трассы «Таврида», строительство которой обошлось федеральному бюджету в сумму около 150 млрд руб. Так как от Ростова-на-Дону до Симферополя примерно 600 км, то, по словам чиновника, при строительстве новой трассы можно уложиться в 350-450 млрд рублей с поправкой на инфляцию.