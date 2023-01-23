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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Строительство новой трассы из Ростова-на-Дону в Крым оценили в 400 млрд рублей

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Врио губернатора Херсонской области назвал предварительную стоимость строительства трассы из Ростова-на-Дону до Джанкоя. По оценкам Владимира Сальдо она обойдется примерно в 400 млрд рублей.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, Сальдо «прикинул» примерную стоимость строительства, опираясь на опыт возведения трассы «Таврида», строительство которой обошлось федеральному бюджету в сумму около 150 млрд руб. Так как от Ростова-на-Дону до Симферополя примерно 600 км, то, по словам чиновника, при строительстве новой трассы можно уложиться в 350-450 млрд рублей с поправкой на инфляцию.

При этом Сальдо уточнил, что говорить о стоимости строительства пока рано, поскольку еще нет точного рабочего проекта с финансово-экономическим расчетом.

#Экономика
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