Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Это позволит обеспечить жителей ДНР и ЛНР чистой питьевой водой. Мощность сооружения составит до 300 тыс кубометров в сутки.
Всего проложат две нити водопровода, протяженность каждой достигнет 200 километров. Всего задействовали 1,6 тысячи военных и 800 единиц техники.
Строительные работы завершатся весной 2023 года. Это восьмой водовод, построенный Минобороны для помощи жителям освобожденных территорий.
Ранее стало известно, что систему теплоснабжения в Ростове-на-Дону модернизируют за два года.