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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Строительство водовода из Ростовской области в Донбасс завершится весной 2023 года

Сегодня, 05:10
Фото: 1mi
Специалисты приступили к строительству водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в Минобороны.

Это позволит обеспечить жителей ДНР и ЛНР чистой питьевой водой. Мощность сооружения составит до 300 тыс кубометров в сутки.

Всего проложат две нити водопровода, протяженность каждой достигнет 200 километров. Всего задействовали 1,6 тысячи военных и 800 единиц техники.

Эксперт сообщил, к чему приведет строительство водовода в Ростовской области для ДНР
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Строительные работы завершатся весной 2023 года. Это восьмой водовод, построенный Минобороны для помощи жителям освобожденных территорий.

Ранее стало известно, что систему теплоснабжения в Ростове-на-Дону модернизируют за два года.

#Водовод#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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