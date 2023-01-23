Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Происшествие случилось в поселке Тарасовский 19 января. В школе накормили детей в возрасте от 7 до 15 лет, после чего им стало плохо.
У учащихся появились симптомы отравления, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.
«Изъяты пробы продуктов питания и готовых блюд, произведены смывы с поверхности различных участков помещения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в Ростовской области опровергли информацию об опасной вареной кукурузе из Узбекистана.