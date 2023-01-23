rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Уголовное дело завели из-за массового отравления детей в Ростовской области 19 января

Сегодня, 12:28
Фото: Schekinov Alexey Victorovich/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Уголовное дело завели из-за массового отравления детей в Ростовской области 19 января
В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового отравления детей в Тарасовском районе, сообщили в региональной прокуратуре.

Происшествие случилось в поселке Тарасовский 19 января. В школе накормили детей в возрасте от 7 до 15 лет, после чего им стало плохо.

У учащихся появились симптомы отравления, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

Семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в квартире в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Изъяты пробы продуктов питания и готовых блюд, произведены смывы с поверхности различных участков помещения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Ростовской области опровергли информацию об опасной вареной кукурузе из Узбекистана.

Читайте также:
Семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в квартире в Ростове-на-ДонуПервые 60 призывников из Ростовской области уже отравились на службу в войскаВ Ростовской области осудят заведующую школьной столовой, в которой отравились дети
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
На Дону строят водовод в ЛДНР, а в колледжах не могут договориться о хиджабах
Сегодня, 15:09
В Ростове собираются демонтировать все новогодние украшения к 30 января
Сегодня, 15:08
Глава Аксайского района Сергей Бодряков ушел со своего поста 23 января
Сегодня, 15:14
Эколог Зайчиков рассказал, как водовод в Донбасс повлияет на Ростовскую область
Сегодня, 14:27
В Ростовскую область могут вернуться 15-градусные морозы с 24 января
Сегодня, 15:15
Урбанист Зайцев призвал навести порядок с капитальными гаражами в Ростове
Сегодня, 14:15