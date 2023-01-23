Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Согласно данным портала «Ъ-Юг», Сбербанку удалось продать донские угольные шахты, которые в прошлом принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову.
В издании уточнили, что ДТЭК Ахметова владела сразу несколькими шахтами — «Донским антрацитом», «Сулинантрацитом» и АО «Шахтоуправление «Обуховская».
Однако, по данным площадки «Сбербанк-АСТ», 100% акций предприятий были реализованы на торгах за 230 миллионов долларов США — это почти вдвое меньше стоимости синдицированного кредита в размере 446,8 миллиона долларов.
Сообщается, что их владельцем стал бывший вице-президент компаний «Лукойл» и «Славнефть» Искендер Агасалим оглы Халилов. В системе СПАРК отмечено, что обе компании попадают под санкционные риски, введенные в связи с проведением спецоперации на Украине.
Напомним, ранее стало известно, что владельцем шахт стала кипрская компания.