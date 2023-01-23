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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Украинский олигарх Ахметов перестал быть владельцем угольных шахт Ростовской области

Сегодня, 12:10
Фото: Juda Engelmayer/CC BY SA/wikimedia.org
Украинский олигарх Ахметов перестал быть владельцем угольных шахт Ростовской области
В Ростовской области у компании «Донской антрацит» и шахтоуправления «Обуховского» сменился владелец.

Согласно данным портала «Ъ-Юг», Сбербанку удалось продать донские угольные шахты, которые в прошлом принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову. 

В издании уточнили, что ДТЭК Ахметова владела сразу несколькими шахтами — «Донским антрацитом», «Сулинантрацитом» и АО «Шахтоуправление «Обуховская». 

Однако, по данным площадки «Сбербанк-АСТ», 100% акций предприятий были реализованы на торгах за 230 миллионов долларов США — это почти вдвое меньше стоимости синдицированного кредита в размере 446,8 миллиона долларов.

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Сообщается, что их владельцем стал бывший вице-президент компаний «Лукойл» и «Славнефть» Искендер Агасалим оглы Халилов. В системе СПАРК отмечено, что обе компании попадают под санкционные риски, введенные в связи с проведением спецоперации на Украине. 

Напомним, ранее стало известно, что владельцем шахт стала кипрская компания. 

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