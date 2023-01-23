Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Портал «Батайское время» рассказал, что в субботу, 21 января, в Батайске гость кого-то из жителей пытался покормить мирно пасущегося верблюда и был укушен этим животным.
Источник издания в ЦГБ рассказал, что 40-летний мужчина находился под действием алкоголя, когда решил приблизиться к верблюду, пасущемуся у заправки на улице Промышленной.
Мужчина захотел покормить животное, но верблюд не оценил его инициативу, а потому укусил протянутую руку и потянул пострадавшего за собой по земле. Когда мужчину наконец-то отпустили, стало понятно, что он получил серьезные травмы, и теперь врачи не могут гарантировать, что пострадавший сможет полноценно пользоваться своей рукой.
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