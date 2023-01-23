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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Батайске пьяный мужчина получил серьезный укус при попытке покормить верблюда

Сегодня, 15:29
Фото: pxhere.com
В Батайске пьяный мужчина пытался покормить верблюда и теперь может лишиться подвижности руки, об этом сообщили в местной газете.

Портал «Батайское время» рассказал, что в субботу, 21 января, в Батайске гость кого-то из жителей пытался покормить мирно пасущегося верблюда и был укушен этим животным. 

Источник издания в ЦГБ рассказал, что 40-летний мужчина находился под действием алкоголя, когда решил приблизиться к верблюду, пасущемуся у заправки на улице Промышленной. 

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Мужчина захотел покормить животное, но верблюд не оценил его инициативу, а потому укусил протянутую руку и потянул пострадавшего за собой по земле. Когда мужчину наконец-то отпустили, стало понятно, что он получил серьезные травмы, и теперь врачи не могут гарантировать, что пострадавший сможет полноценно пользоваться своей рукой.  

Ранее стало известно, каких экзотических животных пытаются продать в Ростовской области. 

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