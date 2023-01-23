Мужчина захотел покормить животное, но верблюд не оценил его инициативу, а потому укусил протянутую руку и потянул пострадавшего за собой по земле. Когда мужчину наконец-то отпустили, стало понятно, что он получил серьезные травмы, и теперь врачи не могут гарантировать, что пострадавший сможет полноценно пользоваться своей рукой.