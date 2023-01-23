Портал ТАСС сообщает, что в настоящий момент один из пострадавших находится в реанимации, ребенка госпитализировали в городскую больницу Таганрога — сейчас девятилетний мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Состояние еще двух человек, которые находились в такси, врачи оценили как «средней степени тяжести».