Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:54
Напомним, в воскресенье, 22 января, в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием Hyundai Accent и такси Hyundai Sonata, в котором умер водитель Accent и пострадали его малолетний пассажир и три человека в такси.
Портал ТАСС сообщает, что в настоящий момент один из пострадавших находится в реанимации, ребенка госпитализировали в городскую больницу Таганрога — сейчас девятилетний мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Состояние еще двух человек, которые находились в такси, врачи оценили как «средней степени тяжести».
Ранее арестовали жительницу Новочеркасска, которая скрылась с места смертельного ДТП, сбив двух человек.