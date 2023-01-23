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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

В донском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с такси 22 января

Сегодня, 16:52
Фото: pxhere.com
В Минздраве Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии с такси на трассе А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог».
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Дтп

Напомним, в воскресенье, 22 января, в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием Hyundai Accent и такси Hyundai Sonata, в котором умер водитель Accent и пострадали его малолетний пассажир и три человека в такси. 

В смертельном ДТП в Ростовской области погиб 30-летний мужчина
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Портал ТАСС сообщает, что в настоящий момент один из пострадавших находится в реанимации, ребенка госпитализировали в городскую больницу Таганрога — сейчас девятилетний мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии. Состояние еще двух человек, которые находились в такси, врачи оценили как «средней степени тяжести». 

Ранее арестовали жительницу Новочеркасска, которая скрылась с места смертельного ДТП, сбив двух человек.

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