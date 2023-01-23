В учреждении рассказали, что с девушками неоднократно проводили беседы, в том числе с психологом, а также организовали специальную комнату для того, чтобы все студентки могли спокойно переодеться. Однако это не имело никакого эффекта, и после нескольких эпизодов нарушения правил девушек отчислили.