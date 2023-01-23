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Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

В Новочеркасске отчисление студенток в хиджабах объяснили медицинскими правилами

Сегодня, 18:13
Фото: pxhere.com
В Новочеркасске отчисление студентов медколледжа в хиджабах объяснили правилами ношения медицинской спецодежды и внутренними запретами религиозной атрибутики, об этом рассказал врио директора колледжа Игорь Шикуля.

Напомним, в понедельник, 23 января, стало известно, что студентки новочеркасского медицинского колледжа обратились за помощью юристов из-за потери права на обучение. Девушек отчислили из учреждения медицинского образования, причиной конфликта с руководством колледжа стали хиджабы. 

Врио директора колледжа Игорь Шикуля рассказал порталу «ДOH-24» стало нарушение правил внутреннего распорядка. По его словам, всем студентам запрещено носить одежду с религиозной атрибутикой, более того, за студентами-медиками закреплена обязанность надевать на занятия медицинскую спецодежду. 

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«Все они были с этими требованиями ознакомлены. При этом три студентки, ранее носившие хиджабы, согласились привести свой внешний вид в соответствии с правилами обучения», — цитирует Игоря Шикулю издание. 

В учреждении рассказали, что с девушками неоднократно проводили беседы, в том числе с психологом,  а также организовали специальную комнату для того, чтобы все студентки могли спокойно переодеться. Однако это не имело никакого эффекта, и после нескольких эпизодов нарушения правил девушек отчислили.

«Наши выпускницы работают акушерками и медсестрами в хирургических отделениях. Поэтому вопрос соблюдения правил спецодежды имеет принципиальное значение», — добавил Шикуля, в заключение сообщив, что студенток готовы восстановить, если они будут соблюдать действующие правила. 

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