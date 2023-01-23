Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Напомним, в понедельник, 23 января, стало известно, что студентки новочеркасского медицинского колледжа обратились за помощью юристов из-за потери права на обучение. Девушек отчислили из учреждения медицинского образования, причиной конфликта с руководством колледжа стали хиджабы.
Врио директора колледжа Игорь Шикуля рассказал порталу «ДOH-24» стало нарушение правил внутреннего распорядка. По его словам, всем студентам запрещено носить одежду с религиозной атрибутикой, более того, за студентами-медиками закреплена обязанность надевать на занятия медицинскую спецодежду.
«Все они были с этими требованиями ознакомлены. При этом три студентки, ранее носившие хиджабы, согласились привести свой внешний вид в соответствии с правилами обучения», — цитирует Игоря Шикулю издание.
В учреждении рассказали, что с девушками неоднократно проводили беседы, в том числе с психологом, а также организовали специальную комнату для того, чтобы все студентки могли спокойно переодеться. Однако это не имело никакого эффекта, и после нескольких эпизодов нарушения правил девушек отчислили.
«Наши выпускницы работают акушерками и медсестрами в хирургических отделениях. Поэтому вопрос соблюдения правил спецодежды имеет принципиальное значение», — добавил Шикуля, в заключение сообщив, что студенток готовы восстановить, если они будут соблюдать действующие правила.