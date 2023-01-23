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Posted 23 января 2023, 11:00

Published 23 января 2023, 11:00

Modified 23 января 2023, 11:00

Updated 23 января 2023, 11:00

В РФ цены на арендное жилье могут вырасти на 15%

23 января 2023, 11:00
Рост цен на аренду жилой недвижимости в России может составить 15% к весне текущего года.

Как передают «Известия», с января 2023 года они уже выросли на шесть процентов в ряде городов на фоне снижения объема предложения.  

Рост числа объявлений о сдаче квартир в аренду произошел осенью прошлого года, но сейчас многие квартиры выставили на продажу, в том числе чтобы закрыть ипотеки, которые оформили в расчете на реализацию старого жилья. 

Кроме того, некоторые покинувшие страну россияне стали возвращаться из-за ужесточения режима безвизового пребывания в странах СНГ.

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