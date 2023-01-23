В РФ цены на арендное жилье могут вырасти на 15%

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Как передают «Известия», с января 2023 года они уже выросли на шесть процентов в ряде городов на фоне снижения объема предложения.
Рост числа объявлений о сдаче квартир в аренду произошел осенью прошлого года, но сейчас многие квартиры выставили на продажу, в том числе чтобы закрыть ипотеки, которые оформили в расчете на реализацию старого жилья.
Кроме того, некоторые покинувшие страну россияне стали возвращаться из-за ужесточения режима безвизового пребывания в странах СНГ.