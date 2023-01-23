В России выросло количество абитуриентов поступивших в региональные вузы

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», по данным главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, при распределении бюджетных мест приоритет отдается региональным вузам. Вместе с количеством бюджетных мест вырос и средний балл приема. Вместе с тем вузы сумели нарастить количество принятых абитуриентов и сохранить численность студентов, обучающихся на платной основе.
По результатам мониторинга качества приема в российские вузы, проведенного ВШЭ, доступность высшего образования в российских регионах повысилась, что позволит подготовить больше высококвалифицированных кадров на местах.