В России выросло количество абитуриентов поступивших в региональные вузы

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», по данным главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, при распределении бюджетных мест приоритет отдается региональным вузам. Вместе с количеством бюджетных мест вырос и средний балл приема. Вместе с тем вузы сумели нарастить количество принятых абитуриентов и сохранить численность студентов, обучающихся на платной основе.