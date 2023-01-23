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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В России выросло количество абитуриентов поступивших в региональные вузы

Сегодня, 13:15
Фото: vk.com/khsu_ru
В 2022 году число поступивших в вузы регионов значительно возросло. При этом количество бюджетных мест в региональных вузах увеличилось за последние два года на 20%.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», по данным главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, при распределении бюджетных мест приоритет отдается региональным вузам. Вместе с количеством бюджетных мест вырос и средний балл приема. Вместе с тем вузы сумели нарастить количество принятых абитуриентов и сохранить численность студентов, обучающихся на платной основе.

По результатам мониторинга качества приема в российские вузы, проведенного ВШЭ, доступность высшего образования в российских регионах повысилась, что позволит подготовить больше высококвалифицированных кадров на местах.

#Общество
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