Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Ранее горожане пожаловались, что асфальт провалился в пешеходной зоне. По их словам, глубина в этом месте может составлять несколько метров.
Местные жители переживают, что в этом месте могут провалиться люди. В результате они поставили сюда елку для привлечения внимания.
В администрации города сообщили, что до конца января проведут ремонтные работы.
«Провал на пешеходной зоне на улице Стабильной ресурсоснабжающая организация должна устранить до 30 января. Балансодержателю подземных инженерных сетей направлено письмо о необходимости принятия соответствующих мер в указанные сроки», — прокомментировали в мэрии.