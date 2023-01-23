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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Ростове-на-Дону до 30 января устранят провал асфальта с торчащей елкой

Сегодня, 15:04
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону до 30 января устранят провал асфальта с торчащей елкой
В Ростове-на-Дону до 30 января завершатся работы по ремонту провала асфальта на улице Стабильной, сообщили RostovGazeta в мэрии.

Ранее горожане пожаловались, что асфальт провалился в пешеходной зоне. По их словам, глубина в этом месте может составлять несколько метров.

Местные жители переживают, что в этом месте могут провалиться люди. В результате они поставили сюда елку для привлечения внимания.

В администрации города сообщили, что до конца января проведут ремонтные работы.

«Провал на пешеходной зоне на улице Стабильной ресурсоснабжающая организация должна устранить до 30 января. Балансодержателю подземных инженерных сетей направлено письмо о необходимости принятия соответствующих мер в указанные сроки», — прокомментировали в мэрии.

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