Общая площадь здания должна составить не менее восьми тысяч квадратных метров, а вот площадь застройки — не менее пяти тысячи квадратов. При этом высотность комплекса по описанию объекта закупки будет составлять от одного до пяти этажей. Здание бассейна займет 0,8 гектара земли там, где сейчас находятся оставшиеся зеленые насаждения значительно поредевшей в последние годы рощи.