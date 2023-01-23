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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Ростове под строительство бассейна собираются вырубить часть Александровской рощи

Сегодня, 16:02
Фото: Яндекс. Карты
Александровская роща. 2020 год
В Ростове определили подрядчика, который разработает проект для строительства бассейна на территории Александровской рощи, сведения появились на портале закупок.

Напомним, весной прошлого года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в Александровке планируют построить бассейн

В декабре 2022 года МКУ «Управление капитального строительства Ростова» объявило конкурс для того, чтобы найти подрядчика, готового разработать проект бассейна купального и спортивного бассейна с возможностью посещения 100 людьми в смену. 

Само строение должно появиться рядом с домом № 69/9 в пределах выделенного квартала. 

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Общая площадь здания должна составить не менее восьми тысяч квадратных метров, а вот площадь застройки — не менее пяти тысячи квадратов. При этом высотность комплекса по описанию объекта закупки будет составлять от одного до пяти этажей. Здание бассейна займет 0,8 гектара земли там, где сейчас находятся оставшиеся зеленые насаждения значительно поредевшей в последние годы рощи. 

В итоге контракт на разработку получило АО «Проектный институт «СТАВРОПОЛЬКОММУНПРОЕКТ», который выполнит работы за 12 миллионов рублей вместо заявленных 20 миллионов. 

Сколько деревьев попадет под вырубку в ходе работ пока неизвестно. 

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