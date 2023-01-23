Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Напомним, в понедельник, 23 января, в соцсети «ВКонтакте» стало распространяться видео с местом предполагаемого слива загрязненной воды в родник «Гремучий». Ростовчане заподозрили, что в воду попадают канализационные стоки.
Специалисты министерства обработали информацию и установили признаки нарушения. Собранные материалы передали в администрацию Железнодорожного района, а также донскую административную инспекцию на рассмотрение, чтобы сотрудники приняли меры в отношении нарушителей.
«В части нарушения правил благоустройства[прим. редакции — материалы направили] — в Административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения, принятия мер в рамках компетенции и информирования министерства», — сказано в сообщении.
Жителей Ростовской области также просят информировать Министерство об аналогичных случаях по телефону 8 (863) 283-20-38.