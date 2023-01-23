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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В Ростове примут меры в отношении нарушителей, загрязняющих родник «Гремучий»

Сегодня, 15:22
Фото: ВК группа "Это Ростов"
В Ростове примут меры в отношении нарушителей, загрязняющих родник «Гремучий»
В Ростове-на-Дону собираются принять меры по признакам загрязнения родника «Гремучий», об этом сообщила пресс-служба Минприроды и экологии Ростовской области.

Напомним, в понедельник, 23 января, в соцсети «ВКонтакте» стало распространяться видео с местом предполагаемого слива загрязненной воды в родник «Гремучий». Ростовчане заподозрили, что в воду попадают канализационные стоки. 

 Специалисты министерства обработали информацию и установили признаки нарушения. Собранные материалы передали в администрацию Железнодорожного района, а также донскую административную инспекцию на рассмотрение, чтобы сотрудники приняли меры в отношении нарушителей. 

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«В части нарушения правил благоустройства[прим. редакции — материалы направили] — в Административную инспекцию Ростовской области для рассмотрения, принятия мер в рамках компетенции и информирования министерства», — сказано в сообщении. 

Жителей Ростовской области также просят информировать Министерство об аналогичных случаях по телефону 8 (863) 283-20-38.

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