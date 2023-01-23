Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В понедельник, 23 января, стало известно, что уже на следующий день начнутся работы по демонтажу всех новогодних украшений и конструкций на улицах Ростова.
Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что уборка украшений и всей новогодней атрибутики с улиц займет шесть дней. Декоративное оформление соберут и отправят в специальное хранилище, чтобы сохранить большинство декораций и украшения для повторного использования.
Работы будут закончены 30 января.
Ранее в Ростовской области назвали украшения, которые испугали и разочаровали дончан в 2023 году.