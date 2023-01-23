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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Ростове собираются демонтировать все новогодние украшения к 30 января

Сегодня, 15:08
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Новогодние украшения с улиц Ростова уберут к 30 января
В Ростове начнут демонтаж новогодних украшений с 24 января, работы закончат в течение шести дней, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В понедельник, 23 января, стало известно, что уже на следующий день начнутся работы по демонтажу всех новогодних украшений и конструкций на улицах Ростова. 

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Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что уборка украшений и всей новогодней атрибутики с улиц займет шесть дней. Декоративное оформление соберут и отправят в специальное хранилище, чтобы сохранить большинство декораций и украшения для повторного использования. 

Работы будут закончены 30 января.  

Ранее в Ростовской области назвали украшения, которые испугали и разочаровали дончан в 2023 году. 

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