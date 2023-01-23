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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Ростовской области 85-летняя женщина выпала из окна пятиэтажки

Сегодня, 06:53
Фото: tuzlоvgrаd. ru
В Ростовской области 85-летняя женщина выпала из окна пятиэтажки
Пожилая пенсионерка погибла в Новочеркасске Ростовской области, выпав с балкона, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в Новочеркасске днем воскресенья, 22 января. На улице Привокзальной 85-летняя женщина выпала из незастекленного балкона. Во время падения пенсионерка попыталась ухватиться на бельевые веревки и металлический козырек на балконах соседей ниже, однако это не спасло ее от удара о землю. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть женщины.

Как сообщает местное издание «Город на Тузлове», в момент трагедии пенсионерка находилась дома одна. Утром злополучного дня к ней в гости приходили родственники, заверяющие, что она была в бодром и веселом настроении.

Парень выпал из окна многоэтажки на окраине Ростова
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Официальных подробностей об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало. Информация уточняется.

Похожая трагедия уже происходила в Новочеркасске в мае прошлого года. Тогда 85-летняя женщина на улице Клещева также выпала из окна многоэтажки.

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