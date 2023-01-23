Трагедия произошла в Новочеркасске днем воскресенья, 22 января. На улице Привокзальной 85-летняя женщина выпала из незастекленного балкона. Во время падения пенсионерка попыталась ухватиться на бельевые веревки и металлический козырек на балконах соседей ниже, однако это не спасло ее от удара о землю. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть женщины.