Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
Трагедия произошла в Новочеркасске днем воскресенья, 22 января. На улице Привокзальной 85-летняя женщина выпала из незастекленного балкона. Во время падения пенсионерка попыталась ухватиться на бельевые веревки и металлический козырек на балконах соседей ниже, однако это не спасло ее от удара о землю. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть женщины.
Как сообщает местное издание «Город на Тузлове», в момент трагедии пенсионерка находилась дома одна. Утром злополучного дня к ней в гости приходили родственники, заверяющие, что она была в бодром и веселом настроении.
Официальных подробностей об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало. Информация уточняется.
Похожая трагедия уже происходила в Новочеркасске в мае прошлого года. Тогда 85-летняя женщина на улице Клещева также выпала из окна многоэтажки.